18 марта 2021, 15:02 Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА Учащиеся, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. «Учитывая пандемию коронавируса и многочисленные обращения педагогов, родителей и детей, принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году учащихся, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования», - говорится в сообщении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...