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Общественное мнение
Власть
18 марта 2021, 15:02

Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА

Учащиеся, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«Учитывая пандемию коронавируса и многочисленные обращения педагогов, родителей и детей, принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году учащихся, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования», - говорится в сообщении.

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