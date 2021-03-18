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Общественное мнение
Общество / Региональные
18 марта 2021, 15:39

Суд освободил из-под стражи двух экс-бойцов "Торнадо"

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи двух бывших бойцов расформированной спецроты МВД "Торнадо" Никита Куста и Максима Глебова. Их обвиняли по делу о бунте осужденных в Лукьяновском СИЗО летом 2018 года.

Об этом шла речь в трансляции суда.

Экс-бойцам изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

"Самое главное стратегическое решение, что люди вышли из тюрьмы. Я толкую это как начало конца этого позорного дела", - сказал адвокат Руслан Сушко в комментарии "Громадському".

Глебов будет находиться под круглосуточным арестом в Киеве, а Никита Куст - в Боярке.

Ранее этот суд освободил из-под стражи еще двух обвиняемых "торнадовцев": Анатолия Пламадялу и Бориса Гульчука.

Отметим, бойцов расформированной роты "Торнадо" признали виновными в создании преступной организации, совершении убийств и ряда других преступлений, в том числе сексуально-насильственного характера во время антитеррористической операции на Донбассе.

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