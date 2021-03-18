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Экономика / Региональные
18 марта 2021, 16:00

Платники Луганщини перерахували до бюджету понад 40 млн грн військового збору

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень – лютий 2021 року надходження військового збору склали 40,8 млн гривень. Це на 4,7 млн грн або на 13 відс. більше надходжень у січні-лютому минулого року.

Нагадаємо: військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5 відс. від обєкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

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