В Украине возобновляют выдачу разрешений на оружие

18 марта 2021, 16:40

Сегодня, 18 марта, в Украине возобновляется процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По словам председателя Национальной полиции Украины, срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия. Поэтому владельцы, которым нужно продлить разрешения на оружие, не получат штрафных санкций.

«Сейчас мы разрабатываем алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия. В наших ближайших планах - передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Это сведет к минимуму возможность коррупционной составляющей. Кроме того, создается Единая база данных зарегистрированного оружия», - сообщил Клименко.

Глава Нацполиции также отметил, что организация работы, перераспределение полномочий, разработка необходимого программного обеспечения займет определенное время.

«Нужно несколько месяцев точно, потому что это огромный объем работы, который требует дополнительно соответствующих решений Кабинета Министров Украины и Министерства внутренних дел. Но мы приложим все усилия, чтобы процесс переформатирования разрешительной службы прошел эффективно и максимально быстро», - заверил глава ведомства.

Напомним, 1 марта глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о расформировании подразделений контроля над оборотом оружия, начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Это было связано с тем, что внутренняя безопасность разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на оружие.