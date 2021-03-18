Укрзализныця готовится назначить более 30 летних поездов

18 марта 2021, 17:36

В рамках программы по подготовке к перевозкам в летний сезон Укрзализныця готова назначить не менее 30 поездов в самых популярных направлениях.

Сейчас идет активная работа по подготовке подвижного состава, инфраструктуры, организационные меры для обеспечения украинцев в железнодорожных перевозках летом. Об этом сообщил и.о. члена правления, директор филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

«Учитывая реалии сегодняшнего дня, мы ожидаем увеличения количества внутренних туристов и активно готовимся. Конечно, карантин вносят свои коррективы, но мы научились оперативно на них реагировать и заверяем, что строгое соблюдение противокарантинных мероприятий делает поезда более безопасным транспортом для пассажиров», - подчеркнул Перцовский.

Также руководитель пассажирского направления Укрзализныци рассказал об основных направлениях курсирования летних поездов: «Стараемся сделать максимально удобные маршруты, чтобы пассажиры из разных регионов Украины без пересадок добирались в курортные места. Например, в Азовском направлении будут курсировать удобный ночной поезд Киев - Бердянск, а из Львова поездом можно будет добраться до Новоалексеевки и Бердянска, из Лисичанска, Харькова – в Одессу».

Также одной из программ Укрзализныци по улучшению пассажирского сообщения является создание удобных маршрутов между городами-миллионниками. Перспективным направлением Перцовский назвал введение прямого сообщения между Харьковом и Днепром, Кривым Рогом и Одессой. «Крупные промышленные и культурные центры в конце концов получат удобное железнодорожное сообщение, что пригодится как бизнеса, так и туристам», - отметил Перцовский.