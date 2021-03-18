Кого могут наказывать за коллаборационизм

18 марта 2021, 14:07

Соавтор законопроекта о коллаборационизме народный депутат Евгения Кравчук разъяснила, кого могут привлечь к ответственности, согласно данной инициативе, сообщает РБК-Украина.

Нардеп отметила, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно.

«Что касается учителей - то их просто поставили в такие условия. При этом, если директор школы организовывает какие-то линейки и распинается, что украинские солдаты кого-то там расстреливают - это одно дело. А если ты просто учишь химии или физике - другое. Это не закон о враче, учителе или водителе», - сказала Кравчук.

Документ также содержит положение о наказании за информационное сотрудничество с агрессором и совместные политические мероприятия. При широкой трактовке этих норм под них может подпасть деятельность целого ряда украинских партий и телеканалов. Однако Кравчук отметила, что под действие закона может попасть группа украинских депутатов, которые, к примеру, поедут в Донецк или Симферополь и проведет там совместную конференцию с местными «властями».

По ее словам, в финальном тексте законопроекта вряд ли удастся сохранить норму о возможности запрета религиозных организаций, если их «уполномоченные лица» виновны в коллаборационизме. Но деятельность политических партий и их лидеров Кравчук считает необходимым пресекать, если их деятельность подпадает под нормы закона.