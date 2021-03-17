Абитуриенты из ОРДЛО получили привилегии в луганских вузах

18 марта 2021, 10:02

Абитуриенты с временно оккупированных территорий участвуют в экспресс-курсах на Луганщине, которые помогут при поступлении в вуз. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрий Стецюк, передает пресс-служба ведомства.

Стецюк также отметил, что в 2021 году Департаментом предложено организовать работу 14 образовательных центров «Донбасс - Украина» и «Крым - Украина» на базе шести высших учебных заведений, их структурных подразделений и восьми учреждений профобразования в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Старобельске и Кременной.

Кроме того, ВНУ им. В. Даля и ЛНУ им. Т. Шевченко определены участниками пилотного проекта по бесплатному обучению лиц с временно оккупированных территорий на подготовительных курсах с последующим вступлением на обучение в вузе.

Так, в ЛНУ им. Т. Шевченко уже начали обучение в онлайн режиме абитуриенты с временно оккупированных территорий по программе экспресс-курсов. По истечении условии успешной сдачи экзамена слушателям выдадут сертификат, дающий дополнительные баллы при конкурсном зачислении на бюджетные места.