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Общественное мнение
Власть
18 марта 2021, 10:39

Комиссии для назначения субсидий будут ликвидированы

Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документ унифицирует условия назначения жилищных субсидий.

Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Проектом предусмотрено упразднение комиссий, образованных районными, районными в г. Киеве государственными администрациями, исполнительными органами городских, районных в городах (в случае их образования) советов как отдельного субъекта властных полномочий, выносит решение о назначении в отдельных случаях жилищных субсидий.

Кроме того, проектом предусмотрено уточнение составляющих дохода лиц, которым предоставляются жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

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