На Донбассе боевики вновь глушили беспилотник ОБСЕ

18 марта 2021, 11:02

16 марта, на Донбассе вооруженные формирования вновь пытались заглушить беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Такие действия боевики предпринимают с целью дискредитации Вооруженных сил Украины и препятствования работы СММ.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Инцидент произошел во вторник в 11:14 вблизи Авдеевки. Представители ОБСЕ были вынуждены совершить экстренную посадку беспилотника после того, как на него оказали радиоэлектронное воздействие.

"Внимательно изучив и сопоставив указанные случаи препятствования работе летательных аппаратов СММ, и пользуясь собственными источниками информации, украинская сторона СЦКК пришла к выводу, что источники радиоэлектронного воздействия глушения БПЛА находились на временно оккупированной территории и принадлежали вооруженным формированием РФ", - сообщили в штабе.

В ООС отметили, что боевики систематически предпринимают такие действия в течение февраля-марта из пригородов оккупированных Горловки и Енакиево. В этих районах представители СММ неоднократно фиксировали размещение средств РЭБ оккупантов.

"Целью указанных действий оккупантов является дискредитация подразделений Вооруженных Сил Украины и препятствование деятельности СММ ОБСЕ. Подчеркиваем, что любые сфабрикованные российско-оккупационными войсками ОРДЛО сообщения об указанных инцидентах, надуманные и содержат элементы антиукраинской пропаганды", - заявили в штабе.