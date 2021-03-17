Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
18 марта 2021, 11:36

В суде слушается дело о полетах Медведчука в РФ: якобы возил украинских топ-силовиков на переговоры

Соломенский суд Киева рассматривает дело относительно полетов в Россию, во время которых он якобы возил украинских топ-силовиков на переговоры. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Дело касается полетов Медведчука в РФ, в частности в Белгород, во время которых он вывозил тайно для тайных встреч высокопоставленных чиновников украинских правоохранительных органов... Для общения с российским высшим руководством и руководством ФСБ», — сказал он.

По его словам, это дело было зарегистрирована в 2016 году, а расследовано и направлено в суд уже в 2017 году.

«Это дело тормозилось, я не побоюсь этого слова, даже сейчас я переживаю за то, чтобы дело не замяли», — сказал Грицак.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: