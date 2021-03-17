Шмыгаль: Местные власти вправе усиливать карантин

18 марта 2021, 12:00

Во время действия адаптивного карантина местные власти вправе усиливать карантинные ограничения, правительство предоставило для этого все возможности. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительной речи на заседании правительства 17 марта, сообщили в пресс-службе КМУ.

«Для местных властей сейчас предоставлены все полномочия. Сегодня руководители общин имеют возможность своими решениями вводить усиление карантина, поэтому призываю не ждать указаний, а брать такую ​​ответственность на себя», - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что за последнее время увеличилось количество госпитализаций, а новые штаммы COVID-19 приводят к более тяжелым последствиям. В то же время после введения ограничений красного уровня в Ивано-Франковской области, по его словам, ситуация несколько стабилизировалась.

«Сейчас есть все основания говорить, что адаптивный карантин - это эффективный механизм и он работает. Три недели назад в Ивано-Франковской области был введен красный уровень ограничений, и сейчас мы видим, что ситуация там несколько стабилизировалась. Госпитализации идут на убыль, как и количество новых случаев», - отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр отметил, что в случае введения красного уровня эпидемической опасности в большинстве областей правительство будет вынуждено вводить усиленные карантинные мероприятия на всей территории страны.

«Если мы все будем тщательно соблюдать противоэпидемических ограничений, если мы уменьшим социальные контакты, то локдаун будет не нужен», - отметил глава правительства