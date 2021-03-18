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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
19 марта 2021, 14:39

В ОРЛО 27 человек заболели, один умер вследствие COVID-19 за сутки

За сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью и один летальный случай. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Группировка не приводит географию заболеваемости ковидом в ОРЛО или другие подробности.

Всего с начала пандемии «ЛНР» признает 3443 случая COVID-19, из которых 2838 человек выписаны с полным выздоровлением, 302 — умерли от осложнений.

Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

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