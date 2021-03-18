Законопроект о переходном периоде на Донбассе предусматривает люстрацию

19 марта 2021, 15:02

Проектом закона о переходном периоде деоккупации Донбасса и Крыма предусмотрено несколько категорий граждан, которые должны понести ответственность за работу на оккупационные власти России. Об этом рассказал один из авторов законопроекта, советник вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции Богдан Чумак, передает телеканал «Дом».

В зависимости от того, в каких структурах работали украинцы на неподконтрольных территориях, к ним будет применена соответствующая политика Украины в процессе очищения органов власти (люстрации), отметил Чумак.

«Логика люстрации не в том, чтобы наказать всех причастных, а именно в ограничениях ключевых виновников в доступе к должностям, на которых они могут повлиять на национальную безопасность», — подчеркнул эксперт.

Украина не видит смысла наказывать работников социального блока, отметил он. В частности, люстрация не будет касаться спасателей и врачей.

Однако участникам незаконных вооруженных формирований будет закрыт доступ к органам украинской власти и к силовым структурам после возвращения территорий. Также эти люди, по словам Чумака, будут нести уголовную ответственность за военные преступления.

«Ответственность с них не будут снимать, или амнистировать их. Ведь за военные преступления, тяжкие и особо тяжкие преступления международным правом амнистия не предусмотрена», — сказал один из авторов законопроекта.