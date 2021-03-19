В Черновцах полиция расследует смерть 9-летнего мальчика в реанимации

19 марта 2021, 16:33

В Черновцах полиция расследует дело о внезапной смерти 9-летнего мальчика, у которого диагностировали тяжелую двустороннюю пневмонию. Родители ребенка обвиняют медиков в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает Укринформ.

"18 марта в Черновицкое районное управление полиции обратился 45-летний житель Черновцов. Мужчина сообщил, что в ночь на 15 марта у его 9-летнего сына ухудшилось самочувствие. Родители вызвали карету скорой медицинской помощи, которая доставила ребенка в больницу. Позже, в этот же день, мальчик умер в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отец ребенка обвиняет медицинских работников в неправильном диагностировании болезни и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть его сына.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.