ООН: Эйджизм нарушает права миллионов людей в мире

19 марта 2021, 17:00

Предрассудки и дискриминация по признаку возраста (эйджизм) широко распространены во всем мире и затрагивают миллионы пожилых и молодых людей.

Как передает Укринформ со ссылкой на АР, об этом заявили в ООН.

«Эйджизм по отношению к молодым и пожилым людям широко распространен, не признается, не вызывает возражений и имеет далеко идущие последствия для нашей экономики и общества», - сказала помощник генерального секретаря Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Мария-Франческа Спатолизано.

Основной посыл нового отчета ООН заключается в том, что «мы можем и должны предотвращать эйджизм и что даже небольшие сдвиги в том, как мы думаем, чувствуем и действуем в отношении возраста и старения, принесут пользу людям и обществу».

В отчете цитируется опрос, опубликованный в прошлом году с участием 83 034 человек в 57 странах, который показал, что половина респондентов придерживается «умеренно или сильных возрастных установок».

В 202-страничном отчете также говорится, что реакция на пандемию COVID-19 показала, насколько широко распространен эйджизм - пожилые и молодые люди стереотипны в публичном дискурсе и в социальных сетях, а в некоторых случаях возраст используется в качестве единственного критерия при доступе к медицинской помощи и спасающим жизнь методам лечения, а также к физической изоляции.

«По мере того, как страны стремятся оправиться от пандемии, люди всех возрастов будут продолжать сталкиваться с различными формами эйджизма. У молодых рабочих может быть еще меньше шансов получить работу. Пожилые работники могут стать мишенью для сокращения штата. Ранжировка по медицинскому обслуживанию исключительно по возрасту ограничит право пожилых людей на медпомощь». - предупредили в ООН.