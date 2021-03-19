В Шахтерске отец избил 8-летнего сына розгами

19 марта 2021, 17:36

Местный житель оккупированного Шахтерска наказал за плохое поведение ребенка средневековым методом, избив розгами. Об этом сообщает так называемое "МВД ДНР".

О насилии в семье стало известно в школе-интернате, когда при очередном медицинском осмотре у ребенка 2012 года рождения были обнаружены телесные повреждения в виде многочисленных кровоподтеков, ссадин и гематом. Директор обратилась в "полицию".

Выяснилось, что побои были нанесены мальчику его 39-летним отцом. "Раздраженный тем, что малолетний сын плохо себя ведет в школе, родитель решил наказать его. В качестве наказания он нанес сыну более 30-ти ударов розгой по ягодицам, бедрам и спине, причинив телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отцу ребенка по "законадательству" оккупантов "ДНР" грозит арест на срок до трех месяцев.