Верховный суд назначил дату рассмотрения иска Тупицкого к Зеленскому

19 марта 2021, 18:00

Кассационный административный суд Верховного суда открыл производство по иску Александра Тупицкого к президенту Зеленскому относительно его отстранения от должности судьи Конституционного суда и назначил дело к рассмотрению на 13 апреля.

Как сообщила пресс-служба суда, Верховный суд определил принять исковое заявление к рассмотрению, открыть производство по делу и назначить дело к рассмотрению в судебном заседании в 12:00 13 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что иск поступил 4 марта 2021. Постановлением от 5 марта 2021 Верховный Суд оставил заявление без движения и предоставил истцу срок десять дней со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

12 марта 2021 от истца поступило ходатайство об устранении недостатков искового заявления.

Отмечается, что истец трижды обратился в КАС ВС с исковыми заявлениями, которыми обжаловал указы президента об отстранении его от должности судьи КСУ.