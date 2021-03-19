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Общественное мнение
Политика
19 марта 2021, 18:00

Верховный суд назначил дату рассмотрения иска Тупицкого к Зеленскому

Кассационный административный суд Верховного суда открыл производство по иску Александра Тупицкого к президенту Зеленскому относительно его отстранения от должности судьи Конституционного суда и назначил дело к рассмотрению на 13 апреля.

Как сообщила пресс-служба суда, Верховный суд определил принять исковое заявление к рассмотрению, открыть производство по делу и назначить дело к рассмотрению в судебном заседании в 12:00 13 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что иск поступил 4 марта 2021. Постановлением от 5 марта 2021 Верховный Суд оставил заявление без движения и предоставил истцу срок десять дней со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

12 марта 2021 от истца поступило ходатайство об устранении недостатков искового заявления.

Отмечается, что истец трижды обратился в КАС ВС с исковыми заявлениями, которыми обжаловал указы президента об отстранении его от должности судьи КСУ.

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