Россия собирается добывать пресную воду для крыма под Азовским морем

19 марта 2021, 10:00

Российские власти намерены пробурить скважины на дне Азовского моря для улучшения водоснабжения Крыма. Первые скважины начнут бурить в апреле 2021 года. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова приводятся на сайте Кремля.

«Мы продолжаем вести работу по разведыванию дополнительного объема скважин. Также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы, и в апреле, хочу сказать, выйдем на бурение первых скважин», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер РФ пояснил, что этот проект, как ожидается, позволит решить вопрос с обеспечением водой большей части полуострова. По его словам, под дном Азовского моря находятся огромные запасы воды.

«Мы в этом уже уверены, ключевой вопрос — на какой удаленности от берега и на какой глубине. Мы сейчас как раз с Росгеологией это очень подробно обсуждаем. Мы уже точно видим, что по методу добычи нефти можно воду добывать, и такой мировой опыт есть. Мы в Крымский водоканал попробуем подать эту воду», — ответил Хуснуллин на вопрос Путина о возможностях метода.

Генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков сообщил, что с 15 апреля морские суда приступят к изучению возможности получения пресной воды под дном Азовского моря.