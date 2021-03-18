За сутки на Донбассе боевики шесть раз нарушили перемирие, погиб военный

19 марта 2021, 11:00

В течение прошлых суток, 18 марта, пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил смертельное пулевое ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там погиб военный.

Кроме того, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.