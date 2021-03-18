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Общественное мнение
Общество
19 марта 2021, 12:01

Минздрав рассчитывает на поставку 4 миллионов доз COVID-вакцины в марте-апреле

В Украину должны доставить около 4 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца апреля. Это контракты напрямую и в рамках механизма COVAX.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии "Укринформу".

До конца марта Украина должна получить остаток вакцины AstraZeneca/Covishield. Также должна наконец прибыть китайская вакцина Sinovac, которую правительство должно было получить еще в начале марта. Всего, за апрель-март Украина должна получить 4 - 4,1 миллиона доз вакцины по различным направлениям.

"У нас в ближайшее время есть 1,5 млн доз вакцины Covishield, которые мы должны получить, согласно контракту, до 31 марта. Есть 700 тыс. доз вакцины Sinovac, которые мы должны получить тоже в марте этого года. В апреле мы должны получить остальные вакцины Sinovac, 1,2 млн доз, мы должны получить порядка 600-700 тыс. доз от инициативы COVAX", - сказал министр.

В мае-июне Украина должна получить еще партию в рамках механизма COVAX. В июне могут начаться поставки вакцины Novavax, которая еще не получила одобрение в западных странах.

"У нас еще подписано 10 млн доз вакцины Novavax. Думаем, мы начнем получать её в июне этого года», - добавил Степанов. Также в течение мая-июня ожидаются поставки не менее 1,4-1,5 млн доз вакцины по механизму COVAX", - отметил Степанов.

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