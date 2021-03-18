19 марта 2021, 12:32 В Луганской области представили нового замначальника Нацполиции Сегодня, 18 марта, глава полиции Луганщины Олег Григоров представил нового заместителя начальника ГУНП - начальника Следственного управления полковника полиции Сергея Скребца. Об этом сообщает Отдел коммуникации ведомства. "Сергей Викторович Скребец, начиная с 1998 года, работал в следственных подразделениях, оставаясь верным избранной профессии. Ему присущи все необходимые профессиональные составляющие для того, чтобы управлять одним из ключевых подразделений полиции - следствием, завоевывать и поднимать имидж полиции Луганщины. Я уверен, что и сотрудники, и жители нашей области по результатам работы следствия почувствуют профессионализм нового руководителя и увидят положительные сдвиги в работе, поэтому желаю Сергею Викторовичу сил и вдохновения", - сказал Олег Григоров, представляя коллегу. Твитнуть Загрузка... Загрузка...