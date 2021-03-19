«ЛНР» за «госизмену» лишила свободы жителя Алчевска на 10 лет

22 марта 2021, 14:53

Так называемый суд группировки «ЛНР» приговорил жителя Алчевска к десяти годам лишения свободы по обвинению в «госизмене». Об этом сообщили в «МГБ ЛНР».

Уточняется, что обвиняемый уехал из отдельных районов Луганской области в 2014 году и проживал в Шепетовке Хмельницкой области.

Утверждается, что в августе 2015 года он дал согласие на негласное сотрудничество со Службой безопасности Украины.

Мужчина якобы во время поездок на подконтрольную «ЛНР» территорию собирал информацию о социально-политической ситуации, о личном составе, перемещении техники и местах размещения «народной милиции».