В России заявили, что Байден отказался от переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден отказался от проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Россия хотела организовать такие переговоры в формате видеоконференции 19 или 22 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.
В РФ отметили, что хотели в открытом режиме обсудить "накопившиеся двусторонние проблемы, а также тематики стратегической стабильности".
"Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США", - заявили в МИД России.