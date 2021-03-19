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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
22 марта 2021, 15:56

В России заявили, что Байден отказался от переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден отказался от проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Россия хотела организовать такие переговоры в формате видеоконференции 19 или 22 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В РФ отметили, что хотели в открытом режиме обсудить "накопившиеся двусторонние проблемы, а также тематики стратегической стабильности".

"Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США", - заявили в МИД России.

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