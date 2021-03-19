Минздрав увеличил количество областей в красной зоне до семи

22 марта 2021, 10:00

Министерство здравоохранения Украины обновило разделение на карантинные зоны, добавив Киевскую область к шести регионам, отнесенным накануне в красные зоны епидопасности, говорится в данных ведомства.

По состоянию на 21 марта в красной зоне находятся 7 регионов Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская области, а также Киев и Киевская область.

В оранжевой зоне 12 регионов: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в желтой зоне карантина.

Самый высокий показатель госпитализаций: в Винницкой области — 130,3 на 100 тыс. населения, в Житомирской области — 112,6, в Ивано-Франковской области — 108,8. В столице Украины этот показатель составляет 104,9.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 145 человек, зафиксировано 166 летальных случаев, 3877 пациентов выздоровели.