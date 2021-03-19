22 марта 2021, 11:00 Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе За прошедшие сутки, 21 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем – у Водяного. Из ручных противотанковых гранатометов противник совершил обстрел позиций украинских защитников неподалеку Лебединского. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. С начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в пределах ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Неподалеку Богдановки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Твитнуть Загрузка... Загрузка...