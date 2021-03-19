Духовые шкафы с режимом конвекции: главные плюсы

22 марта 2021, 12:44

Духовка с конвекцией — продвинутый вариант кухонной техники. Но далеко не каждый любитель приготовления пищи знает, на что способны такие агрегаты. Об этом вам подробно рассказывают специалисты интернет-магазина «Стилус».

Как работает конвекция?

Суть процесса — равномерная циркуляция горячего воздуха в камере духовки. В агрегатах устаревшего типа такой теплообмен выполнялся естественным путем. Раскаленные потоки уходили вверх, а снизу наблюдалась меньшая температура. В итоге блюдо доводилось переворачивать для тщательного запекания со всех сторон. Новейшие же духовки лишены такого недостатка за счет встроенной системы вентиляции.

Духовки с конвекцией — достоинства

Решив купить духовой шкаф с этим режимом, можно получить целый ряд преимуществ:

Равномерная прожарка крупных кусков мяса, рыбы, цельных тушек птицы по всей площади.

Качественное испарение выделяющегося из пищи сока.

Создание на поверхности блюд золотистой корочки.

Приготовление пышной выпечки без эффекта оседания теста.

Быстрая разморозка продуктов, а также деликатное подсушивание овощей и трав на малых температурах.

Важно! Приготовление блюд в режиме конвекции расходует минимум электроэнергии. Ведь умные духовки активируют работу вентиляторов лишь по мере необходимости.

Варианты конвекции

На рынке представлены духовые шкафы с сухой и влажной конвекцией. В моделях первого типа потоки жара исходят от нагревательных контуров, которые расположены позади вентиляторов. Такой способ распределения тепла дает все плюсы, перечисленные нами выше.

Что касается влажной конвекции, то здесь пища окутывается не только горячим воздухом, но и облачками влаги. Этот вариант достойно оценивают фанаты здоровой пищи, которые предпочитают готовить без использования масла.

Как видно, духовка с конвекцией является полезным приобретением. Если желаете заказать надежную и функциональную духовку с конвекцией по разумной цене, тогда загляните на сайт Stylus.ua