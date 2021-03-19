Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
22 марта 2021, 13:59

Решение по транспортному локдауну в Киеве примут до конца дня

Укрзализныця будет ограничивать высадку/посадку в «красных зонах» исключительно по решению государственных или региональных комиссий, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

22 марта Кабинет Министров согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для «красных зон». Так, они будут вводиться отдельными решениями соответствующих государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень «красных зон» по решению Минздрава.

«Это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как Государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта. В частности, решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем Укрзализныця сообщит дополнительно», - говорится в сообщении.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: