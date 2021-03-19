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Общественное мнение
Власть
22 марта 2021, 14:29

Шмыгаль поручил Степанову обновить план COVID-вакцинации в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Украины Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации населения от коронавируса. Также правительство работает над тем, чтобы поскорее получить обещанные вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, которые дадут возможность быстрее вакцинировать граждан, которые записались на прививку через портал "Дия".

Договоренности по вакцинах есть не только в рамках программы COVAX, но и относительно вакцин Covishield, Sinovac, Pfizer, отметили в пресс-службе ОП

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