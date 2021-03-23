На Луганщині поліцією затримано збувача особливо небезпечного психотропу PVP

23 марта 2021, 09:00

35-річного, раніше судимого за скоєння наркозлочину, мешканця міста Лисичанськ було затримано на «гарячому» саме під час збуту ним психотропної речовини PVP. Чоловікові оголошено про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

В рамках відкритого кримінального провадження слідчими Слідчого управління спільно з оперативниками під процесуальним керівництвом прокуратури проведено санкціонований судом обшук за місцем мешкання підозрюваного. Під час проведення слідчих дій з місця проживання чоловіка вилучено ще 11 розфасованих пакунків з психотропною речовиною PVP, пігулка та рідина наркотичного засобу – метадону, а також гроші, отримані ним за збут наркотиків та психотропів.

Досудове слідство по кримінальному провадженню триває. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.