Ермак: Украина готова к любым дискуссиям для достижения тишины на Донбассе

23 марта 2021, 13:40

Украинская сторона готова в любое время к дискуссиям в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к обеспечению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран «Большой семерки» (G7) и ЕС в Украине.

Как отмечают в ОП, ключевое внимание во время встречи было уделено ситуации с безопасностью на Донбассе и переговорам по мирному урегулированию.

Ермак подчеркнул, что российская сторона не поддержала украинские инициативы и отказалась от проведения внеочередного заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы.

«Установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами Нормандского формата, и ключевым пунктом Минских договоренностей», — отметил он.