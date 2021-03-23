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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
23 марта 2021, 13:40

Ермак: Украина готова к любым дискуссиям для достижения тишины на Донбассе

Украинская сторона готова в любое время к дискуссиям в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к обеспечению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран «Большой семерки» (G7) и ЕС в Украине.

Как отмечают в ОП, ключевое внимание во время встречи было уделено ситуации с безопасностью на Донбассе и переговорам по мирному урегулированию.

Ермак подчеркнул, что российская сторона не поддержала украинские инициативы и отказалась от проведения внеочередного заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы.

«Установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами Нормандского формата, и ключевым пунктом Минских договоренностей», — отметил он.

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