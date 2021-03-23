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Общественное мнение
Политика / Региональные
23 марта 2021, 14:43

Оккупанты на Донбассе и в Крыму незаконно удерживают 376 человек, - омбудсмен

Количество украинских пленных растет. На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса незаконно удерживаются 376 человек.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем видеообращении к участникам 46-й Сессии ООН по правам человека

Так, она напомнила, что в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть ее территорий, и, несмотря на объявленный 27 июля 2020 года режим прекращения огня, число погибших военнослужащих и гражданских лиц постоянно растет.

"На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса продолжаются незаконные аресты и задержания. В РФ и на временно оккупированной территории полуострова незаконно содержатся 109 украинских граждан, большинство из которых - крымские татары. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 267 наших соотечественников" - уточнила украинский омбудсмен.

Она также отметила, что лишена возможности проводить мониторинг соблюдения прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

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