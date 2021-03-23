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Общественное мнение
Экономика
23 марта 2021, 15:00

В Украине с 1 апреля запретили нерестовый лов рыбы

Государственное агентство рыбного хозяйства ввело запрет на нерестовый вылов рыбы в водоемах Украины с 1 апреля, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на период массового хода и нереста рыбы запрещается использование лодок в местах нереста, промышленное рыболовство, подводная охота, соревнования по спортивной рыбалке, дноуглубительные, взрывные работы и добычу стройматериалов.

При этом, разрешен вылов до 3 килограмм рыбы на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных для отлова рыбы местах.

Также усиливается контроль Госрыбагентства за работой водозаборных сооружений.

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