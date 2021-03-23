Викритого контррозвідкою СБУ бойовика засуджено до 10 років ув’язнення

23 марта 2021, 15:39

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України засуджено учасника так званого «МДБ ЛНР», що позиціонує себе як «спецслужба» терористів. Зловмисник причетний до викрадення людини на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

За даними слідства, місцевий житель, приєднавшись до лав незаконних збройних формувань, зі зброєю забезпечував пропускний режим на блокпостах терористів.

Задокументовано, що у липні 2017 року зловмисник незаконно затримав на пункті пропуску «Станиця Луганська» мешканку тимчасово окупованого Луганська. Після цього її доправили до так званого «МДБ», де протягом 16 діб незаконно утримували і вимагали зізнань у нібито зв’язках з українськими спецслужбами.

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 10 років позбавлення волі за вчинення злочинів, передбачених:

- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

- ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Наразі учасник угруповання переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Його оголошено у розшук.

Документування протиправної діяльності проводилось за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Пресслужба СБУ в Луганській області