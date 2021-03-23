Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
23 марта 2021, 10:02

Киев не будет останавливать общественный транспорт

Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевского городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

«Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с красным уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта», - сказал Поворозник.

Он проинформировал, что сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.

«Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции. Будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы», - сказал Поворозник

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: