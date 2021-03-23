Киев не будет останавливать общественный транспорт

23 марта 2021, 10:02

Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевского городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

«Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с красным уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта», - сказал Поворозник.

Он проинформировал, что сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.

«Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции. Будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы», - сказал Поворозник