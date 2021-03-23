Шмыгаль: предпринимателям из «красных» зон планируют возобновить карантинные выплаты

23 марта 2021, 11:36

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, по поручению президента Владимира Зеленского члены правительства в понедельник обсудили механизмы выплат компенсации предпринимателям.

О размере компенсаций пока не сообщается.

На сегодняшний день в красной зоне находятся семь областей и Киев — Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Киевская области.

Там действует ряд жестких ограничений. В частности, запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не допускается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

За сутки в Украине выявлено 7 893 случая заболевания COVID-19.