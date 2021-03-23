На КПВВ сделали почти 6 тыс.бесплатных ковид-тестов

23 марта 2021, 13:08

С момента запуска бесплатного тестирования на украинских КПВВ прошло почти полтора месяца.

К этому моменту услугой бесплатного тестирования воспользовались 5 794 человек, которые ехали через КПВВ из аннексированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

С середины января тестирование прошли 2 278 человек на КПВВ «Чонгар», 2 260 – на КПВВ «Каланчак», 1069 – на КПВВ «Новотроицкое», 187 – КПВВ «Станица Луганская». Из всех результатов выявлено только 2 положительных.

Резников отметил, что для бесплатного тестирования украинцам нужно загрузить мобильное приложение «Вдома» на свой смартфон и тестирование будет доступно после пересечения КПВВ в сторону подконтрольной правительству территории.