Установлена причина смерти украинской военной, которую недавно привили от COVID

24 марта 2021, 13:40

Судмедэкспертиза установила причину смерти военнослужащей, которая скончалась в Одесской области незадолго после того, как ее привили от коронавируса. Причиной смерти стала острая сердечено-сосудистая недостаточность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сегодня одесские врачи провели вскрытие тела погибшей военной. Кроме острой сердечено-сосудистой недостаточности у нее выявили атеросклеротический кардиосклероз.

"Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения", - сообщили в министерстве.

Напомним, 23 марта в Одесской области во внеслужебное время скончалась военнослужащая по контракту. Двумя днями ранее ей сделали прививку от коронавируса препаратом Covishield.