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Экономика / Региональные
24 марта 2021, 14:00

Платники Луганщини перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 590 млн гривень ПДФО

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-лютого 2021 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 588,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). Це на 90,4 млн грн або на 18,1 відс. більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Податківці зазначили, що місцеві бюджети отримали 439,6 млн грн ПДФО, що перевищує показники січня -лютого 2020 року на 68,4 млн гривень.

До державного бюджету за січень - лютий поточного року мобілізовано 149,1 млн грн ПДФО. Цей показник збільшився на 22 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

У відомстві акцентували увагу, що територіальні громади найбільшу частку податкових надходжень отримують за рахунок ПДФО. Ці кошти йдуть на розвиток власної соціально-економічної сфери.

Нагадаємо: наразі триває деклараційна кампанія і громадянам необхідно своєчасно задекларувати свої доходи, з яких не сплачено ПДФО при отриманні. Для цього потрібно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік до 1 травня 2021 року.

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