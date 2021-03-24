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Общественное мнение
Политика
24 марта 2021, 15:00

Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России

Госдума РФ в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции по поводу обнуления президенстких сроков. Это дает право действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.

ТАСС сообщает, что эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

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