Украинские ученые спрогнозировали суточное количество COVID-случаев в начале

24 марта 2021, 15:35

Количество новых случаев COVID-19 в конце марта может вырасти до 15 тыс. в сутки, в начале апреля до почти 20 тыс. в сутки.

Об этом говорится в Прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 24 марта - 6 апреля 2021 г. рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, который обнародован на сайте Национального академии наук Украины, пишет Укринформ.

"Согласно прогнозными вычислениями, среднее количество новых случаев равно 16 217 (Prophet) и 15 063 (SEIR-U) в течение недели 24-30 марта 2021 г., а также 19 759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта - 6 апреля 2021 г.", - говорится в выводах исследования.

Отмечается, что положительную динамику по количеству новых случаев демонстрируют Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, хотя они до сих пор остаются среди лидеров по количеству госпитализаций и летальных случаев на душу населения. Согласно исследованию, Винницкая область приближается к пиковым значениям.

"Статистические данные этих областей свидетельствуют о том, что период времени между началом роста и достижением пиковых значений количества новых регистраций составил около двух месяцев, а пиковая смертность превысила пиковую смертность осенней волны примерно вдвое. Подобная динамика выглядит реалистичным сценарием и для страны в целом", - добавили в НАН.