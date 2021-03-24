Темпы вакцинации в Украине растут

В Украине увеличиваются темпы вакцинации населения против коронавируса. За прошедшие сутки первую дозу вакцины получили 15 097 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве (1330). В целом по регионам за сутки сделали столько прививок:
Винницкая область - 810;
Волынская область - 390;
Днепропетровская область - 1120;
Донецкая область - 50;
Житомирская область - 700;
Закарпатская область - 630;
Запорожская область - 430;
Ивано-Франковская область - 712;
Киевская область - 890;
Кировоградская область - 400;
Луганская область - 120;
Львовская область - 1055;
Киев - 1330;
Николаевская область - 470;
Одесская область - 520;
Полтавская область - 610;
Ровенская область - 530;
Сумская область - 810;
Тернопольская область - 740;
Харьковская область - 520;
Херсонская область - 550;
Хмельницкая область - 240;
Черновицкая область - 190;
Черниговская область - 350;
Черкасская область - 930.
По сравнению с предыдущими сутками в стране сделали более чем на 4 тысячи прививок больше.
Вакцинация 23 марта проводилась 179 мобильными бригадами и 341 пунктом прививки.
Всего с начала кампании вакцинировали первой дозой 137 026 человек, один украинец получил две дозы. В очередь на вакцинацию уже записались 331 131 человек.