Темпы вакцинации в Украине растут

24 марта 2021, 16:01

В Украине увеличиваются темпы вакцинации населения против коронавируса. За прошедшие сутки первую дозу вакцины получили 15 097 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве (1330). В целом по регионам за сутки сделали столько прививок:

Винницкая область - 810;

Волынская область - 390;

Днепропетровская область - 1120;

Донецкая область - 50;

Житомирская область - 700;

Закарпатская область - 630;

Запорожская область - 430;

Ивано-Франковская область - 712;

Киевская область - 890;

Кировоградская область - 400;

Луганская область - 120;

Львовская область - 1055;

Киев - 1330;

Николаевская область - 470;

Одесская область - 520;

Полтавская область - 610;

Ровенская область - 530;

Сумская область - 810;

Тернопольская область - 740;

Харьковская область - 520;

Херсонская область - 550;

Хмельницкая область - 240;

Черновицкая область - 190;

Черниговская область - 350;

Черкасская область - 930.

По сравнению с предыдущими сутками в стране сделали более чем на 4 тысячи прививок больше.

Вакцинация 23 марта проводилась 179 мобильными бригадами и 341 пунктом прививки.

Всего с начала кампании вакцинировали первой дозой 137 026 человек, один украинец получил две дозы. В очередь на вакцинацию уже записались 331 131 человек.