Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
24 марта 2021, 13:26

На Луганщині поліція встановлює обставини та причини порушення правил транспортування ПЛР-тестів

17 березня 2021 року під час несення служби на блокпосту поблизу с. Петропавлівка Станично – Луганського району правоохоронцями було зупинено автобус «Неоплан», який прямував зі Станиці-Луганської до Варшави.

Під час огляду автобусу у багажному відділенні було виявлено коробку з ПЛР-тестами, які перевозились із порушеннями вимог Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)», затвердженого нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України.

Слідчим відділом Щастинського районного відділу поліції даний факт внесено до ЄРДР за ст. 325 КК України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням».

Досудове розслідування наразі триває, під процесуальним керівництвом прокуратури проводяться першочергові слідчі дії.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: