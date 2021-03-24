На Луганщині поліція встановлює обставини та причини порушення правил транспортування ПЛР-тестів

24 марта 2021, 13:26

17 березня 2021 року під час несення служби на блокпосту поблизу с. Петропавлівка Станично – Луганського району правоохоронцями було зупинено автобус «Неоплан», який прямував зі Станиці-Луганської до Варшави.

Під час огляду автобусу у багажному відділенні було виявлено коробку з ПЛР-тестами, які перевозились із порушеннями вимог Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)», затвердженого нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України.

Слідчим відділом Щастинського районного відділу поліції даний факт внесено до ЄРДР за ст. 325 КК України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням».

Досудове розслідування наразі триває, під процесуальним керівництвом прокуратури проводяться першочергові слідчі дії.