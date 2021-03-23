В ЕС осудили указ Путина о лишении украинцев права владеть землей в Крыму

24 марта 2021, 09:38

В ЕС назвали нарушением гуманитарного права указ президента РФ, который добавил большую часть Крыма и Севастополя в список приграничных территорий Российской Федерации, где нероссийские граждане не имеют права владеть землей.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», говорится в заявлении представителя ЕС.

Евросоюз напоминает, что не признает незаконной аннексии Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права.

«Поэтому Европейский Союз не признает этот указ и считает его вступление в силу очередной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию. Крым входит в состав Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг на пути к введению российского гражданства на полуострове. Он привел к произвольного лишения собственности», - говорится в заявлении.

ЕС призвал Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове и пообещал применять свою политику непризнания незаконной аннексии, в том числе путем ограничительных мер.