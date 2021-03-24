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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
24 марта 2021, 17:36

Электроэнергия для населения не подорожает

Цена на электроэнергию для украинцев расти не будет и останется на уровне 1 грн 68 коп. за кВт-час. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство поддержало это решение.

По его словам, государственная компания «Энергоатом» продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене. «В то же время мы позволили «Энергоатому» полноценно работать на рынке, что позволит компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций», – отметил премьер.

«Вопрос тарифов, развития энергетических рынков и конкуренции на них постоянно остается в нашей повестке дня. Мы продолжаем работать, чтобы украинцы получали справедливые платежки, а на энергетических рынках не было монополизма и злоупотреблений», – подытожил Шмыгаль.

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