На Луганщине за сутки 152 заболевших COVID-19

24 марта 2021, 18:00

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 152 новых случая заболевания COVID-19 в области. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

45 заболевших выявлено в Северодонецке, 19 — в Лисичанске и Беловодском районе, 15 — в Сватовском, 11 — в Старобельском, 9 — в Белокуракинском, 7 — в Кормянском и Новопсковском, 5 — в Марковском, Станично-Луганском и Новоайдарском, 3 — в городе Рубежное, по 1 — в Меловском и Попаснянском районах.

Вследствие осложнений умерла 64-летняя женщина из Северодонецка.

За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории этот диагноз лабораторно подтвержден в 16 ​​521 случае. Из них 14681 человек выздоровел, 505 — умер.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 40,9 (при пороговом 60).