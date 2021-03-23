Зеленский ввел санкции против российских хакеров из ГРУ

24 марта 2021, 10:39

Украина наложила санкции на четырех россиян, которые считаются хакерами Главного разведывательного управления России. Соответствующий указ сегодня подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

В списке санкций оказались Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Этим гражданам на три года запретили въезд на территорию Украины и заблокировали их активы.

Федеральное бюро расследований США считает Серебрякова старшим офицером ГРУ. По мнению западных спецслужб, он участвовал в серии хакерских атак и, возможно, руководил другими хакерскими мобильными группами. В частности, его подозревают в причастности к хакерской атаке в Рио-де-Жанейро во время проведения Олимпийских игр.

Моренца также называют офицером ГРУ. ФБР считает, что он отвечал за перевозку и подготовку оборудования для хакерских атак. Моренца подозревают в участии в попытках взлома Международного олимпийского комитета, WADA и Организации по запрещению химического оружия.

Сотников и Минин, которых также считают офицерами ГРУ, помогали Серебрякову и Моренцу в попытке взлома сети Организации по запрещению химического оружия в Гааге. В 2018 году их задержали и выслали из Нидерландов.