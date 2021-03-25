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Общественное мнение
Политика
25 марта 2021, 14:37

В НАТО заявили об увеличении ракетной угрозы со стороны РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении ракетной угрозы со стороны России.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров иностранных дел стран Альянса.

«Мы видим, что Россия продолжает разворачивать новое дестабилизирующее ядерное оружие... Союзники согласны, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наши меры сдерживания и защиты. В том числе когда речь идет о нарастающей ракетной угрозе со стороны России», - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что все союзники по-прежнему твердо привержены контролю над ядерными вооружениями и приветствуют недавнее решение о продлении Договора о сокращении ядерного вооружения между США и Россией.

«Это должно стать началом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над ядерными вооружениями. Нам нужны соглашения, которые охватывают больше оружия и больше стран, таких как Китай. Так что режим контроля над вооружениями должен учитывать новые реалии», - сказал генсек.

Столтенберг также заявил, что Россия продолжает агрессивное поведение за рубежом, в том числе против своих соседей, а также наращивает военную мощь в разных регионах мира.

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