«Права справа»: На Луганщині вирубали майже 10 тисяч заповідних сосен, деревину відвантажували на окуповані території

25 марта 2021, 11:48

співголова ГІ «Права Справа»

Дмитро Снєгирьов

Нещодавно у пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили, що головний лісівник державного підприємства «Кремінське лісомисливське господарство» у Луганській області протягом 2015-2016 років навмисно підписував дозвільні документи на вирубку 9 тисяч сосен на території природно-заповідного фонду.

Про факти масової незаконної вирубки лісових насаджень на Луганщині неодноразово повідомляв аналітичний відділ ГІ "Права Справа". Нагадаю, 24 жовтня 2016 року, я, як співголова ГІ «Права Справа» звернувся до керівництва правоохоронних органів, ГПУ та СБУ з відповідною заявою.

У документі зверталася увага на характер розподілення лісогосподарчих земель Луганської області, який зробив можливою організацію корупційних схем незаконної вирубки лісу. Так, наприклад, дозвіл на вирубку лісів у Старобільському районі надає Сіверськодонецьке лісництво. Аналогічна ситуація з дозволами на вирубку лісів – у Марківському районі.

Відповідно до нормативних документів, на кожне вирубане дерево лісництво має надати паспорт, що це – сухостій, який підлягає санітарному очищенню. Однак "Права Справа" зафіксувала масові факти вирубки живих дерев.

Примітно, що за відсутності лімітів та дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, головний лісівник Кремінського лісомисливського господарства підписав документ на проведення суцільної вирубки дерев.

Як встановили слідчі ДБР, протиправними діями головного лісничого держпідприємства державі було завдано збитків на суму понад 11 мільйонів гривень. Наразі обвинувальний акт відносно нього скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Загалом лише за вісім місяців 2016 року в Луганській області було вирубано 118 тисяч 332 кубометри ліквідної деревини. Комерційні структури, які відвантажували деревину вагонами – ТОВ "Арбора Біомас", ТОВ "Кедрліс", ТОВ "Укрліспром".

За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа", основними замовниками деревини були вугільні підприємства "Лисичанськвугілля" та "Первомайськвугілля". Частина шахт останнього розташована на тимчасово окупованій території Луганської області.

На мою думку, організація корупційних схем незаконної вирубки лісу була можлива лише за умов «силового» прикриття з боку корумпованих співробітників правоохоронних органів і спецслужб. З березня 2015 до квітня 2018 року посаду начальника управління СБУ в Луганській області обіймав Олег Козловський. З вересня 2018-го він очолює Департамент оперативної підтримки Національної поліції при Міністерстві внутрішніх справ України.

Варто відзначити, що тільки за останній тиждень співробітники НПУ в Луганській області виявили сім перевізників деревини з сумнівними документами. У кожному з випадків для детальної перевірки та встановлення обставин події на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.