«Харьковские соглашения»: Азарову объявили подозрение в госизмене

25 марта 2021, 10:00

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

«Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины Николаю Азарову в Москве в 02:00, 21 апреля 2010 года, накануне подписания», - говорится в сообщении.

Достоверно понимая последствия подписания указанного соглашения для Украины, бывший премьер-министр выполнил отведенную ему роль в совершении преступления, а именно – обеспечил визирование и согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц (министров, руководителей правоохранительных органов, и от имени Кабинета Министров Украина), способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта соглашения до его осуществления.

Следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. В дальнейшем это привело к оккупации Крыма Российской Федерацией.

Указанные действия совершались по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, который в настоящее время скрывается от органа досудебного расследования в другом государстве.

В соответствии с законодательством подозрение направлено Азарову по последнему известному месту его жительства.

Напомним, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности.

В январе 2021 ГБР уже сообщило о подозрении в совершении государственной измены бывшему президенту Виктору Януковичу (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, была ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году «харьковских соглашений».

Служба безопасности Украины 12 марта начала досудебное расследование.