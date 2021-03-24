В Украине третий день подряд антирекорд по смертности от COVID

25 марта 2021, 12:35

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 362 летальных случая от коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 31 135 летальных случаев от COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Согласно данным Аппарата Совета национальной безопасности и обороны, это очередной антирекорд по смертности от COVID-19 - уже третий подряд. Так, 23 марта в Украине впервые подтвердили более 300 смертей от коронавируса - 333, а днем позже было зафиксировали 342 летальных случая.

Напомним, всего за сутки в Украине заразились коронавирусом еще 16 669 человек. Это максимум с начала пандемии. При этом госпитализировали 4,8 тысячи человек, а выздоровели 6748. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Житомирской областях.